«الهضيبي»: تسيير جسر بري لمساعدة السودان يؤكد شعور مصر بالمسئولية تجاه العرب

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، والمتحدث الرسمي لحزب الوفد، أهمية الدور الذي تقوم به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تقديم كل سبل الدعم الممكنة إلى الشعب السوداني الشقيق، في ظل تداعيات السيول التي اجتاحت عددًا من المناطق في جمهورية السودان، مشيرًا إلى أن الرئيس وجَّه بتسيير جسر بري لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني.

90 شاحنة مساعدات للشعب السوداني

وقال «الهضيبي»، في بيان، اليوم الاثنين، إن هذه الخطوات تؤكد على عمق العلاقات بين مصر والسودان، موضحًا أن الجسر البري احتوى على أطنان من المساعدات الإغاثية، اشتملت على كميات كبيرة من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية بإجمالي 90 شاحنة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء السودانيين.

الهضيبي يطالب المجتمع المدني بمساعدة السودان

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مثل هذه المواقف تؤكد حرص مصر على الالتزام بمسئولياتها تجاه الدول العربية، باعتبارها الشقيقة الكبرى لهم، كما تؤكد حرصها على أمن واستقرار جميع دول المنطقة، لافتًا إلى أن مصر كانت حريصة على تقديم المساعدات رغم ما تمر به من أزمات بسبب التداعيات الاقتصادية العالمية، إلا أن شعورها بالمسئولية كان الدافع الأساسي لقيادتها السياسية.

وطالب المجتمع المدني المصري بالتحرك من أجل مساعدة الشعب السوداني في محنته، لافتًا إلى العلاقات التاريخية التي جمعت مصر والسودان، إذ يُعتبر كل منهما جزءًا من الأمن القومي للآخر.