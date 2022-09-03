محافظ الجيزة: الدولة تولي اهتماما بالغا بفتح شرايين مرورية جديدة

عاين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الأعمال النهائية لتطوير ورصف وتوسعة الطريق التبادلي بجوار القرية الذكية بطول 3.5 كم بدءا من طريق مصر إسكندرية الصحراوي حتى محور الضبعة وذلك لربط الحركة المرورية بين تلك المحاور.

تطوير شبكة الطرق

اطمأن اللواء أحمد راشد على جودة الأعمال المنفذة على الطبيعة بالطريق التبادلي والذي يعد أحد المحاور المرورية المهمة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بتطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة باعتبارها إحدى قاطرات التنمية ولإحداث نقلة نوعية في الشبكة على مستوى الجمهورية بهدف الربط مع مخططات التنمية الشاملة بكافة القطاعات.

توسعة الحارات المرورية

وأشار محافظ الجيزة في تصريحات صحفية إلى أن أعمال تطوير الطريق التبادلي شملت تنفيذ توسعة الحارات المرورية بإضافة 4 حارات لنهر الطريق لكي يصل متوسط عرضه في الاتجاهين إلى 36م وإعادة رصفه نظراً لتهالك طبقة الطريق وتطويره وتدعيم الجزر الوسطى والجانبية بالمسطحات الخضراء والأشجار والنخيل لإضفاء المظهر الحضاري ورفع كفاءة أرصفة المشاة وتركيب أعمدة إنارة حديثة بجانبي الطريق والجزيرة الوسطى ودعمه ببالوعات صرف أمطار مما يسهم في تيسير الحركة المرورية وتحسين الرؤية البصرية للطريق.

مراجعة أرصفة المشاة

وخلال الجولة كلف محافظ الجيزة الشركة المنفذة على الفور باستكمال تركيب أغطية على البالوعات الموجودة بالجزيرة الوسطى وتلافي بعض الملاحظات في أعمال الرصف واستبدال مصادر المياه المستخدمة في ري المسطحات الخضراء بأخرى وفقا للمواصفات المتفق عليها مع مراجعة أرصفة المشاة والتأكد من كفاءتها على أكمل وجه إلى جانب تمهيد ورفع كفاءة أحد الشوارع المتفرعة والمؤدية للشركات والمصانع لتيسير الحركة المرورية.

نقلة حضارية غير مسبوقة

وشهدت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال تدبيش وتأهيل ترعة المنصورية بطول 19 كم بدءًا من الكيلو 16 وحتى الكيلو 36 وذلك ضمن ملف تبطين الترع والمصارف الجاري تنفيذه بطول «608 كم» على مستوى المحافظة كمرحلة أولى حيث تم الانتهاء من تبطين «322 كم» وذلك ضمن خطة تبطين وتأهيل الترع والمصارف الذي يشهد نقلة حضارية غير مسبوقة تساهم في تحسين البيئة فضلاً عن الحفاظ على ترشيد المياه وتقليل الفواقد والمساهمة في زيادة الإنتاجية الزراعية.

تنشيط الرصد الميداني

شدد محافظ الجيزة على رئيس مركز كرداسة برفع مخلفات الرتش الموجودة على جانبي الترعة والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الري مع وضع أكمنة وتنشيط الرصد الميداني لضبط السيارات المخالفة التي تلقي المخلفات.

وأطلع محافظ الجيزة خلال الجولة على نسب تنفيذ أعمال تطوير محوري المنصورية والطريق الأبيض بمركز كرداسة موجها بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير في أسرع وقت ممكن لما لهم من أهمية مرورية كبيرة في تسهيل حركة المواطنين.

الربط القادم من الطريق الأبيض

تفقد محافظ الجيزة أعمال تغطية إحدى القطاعات بترعة المنصورية بطول 50 م بنطاق مدينة كرداسة وذلك لربط القادم من الطريق الأبيض متجها إلى محور 26 يوليو وذلك في إطار تطوير شبكة الطرق بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وعلي القط رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية واللواء خالد عصر رئيس مدينة كرداسة والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق.