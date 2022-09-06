ارتفاع سعر الذهب عالميًا.. وجنيه زيادة للجرام في السوق المحلية

ارتفعت أسعار الذهب فوق 1710 دولارات للأوقية اليوم الثلاثاء، لتعوض بعض الخسائر بعد انخفاضها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث أدى توقف شراء الدولار والملاذ الآمن مدفوعًا بالشكوك الاقتصادية إلى زيادة الطلب على السبائك.

الدولار يأخذ قسطاً من الراحة

أخذ ارتفاع الدولار قسطًا من الراحة حيث جنى المتداولون بعض الأرباح وانتظروا خطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وقرارات السياسة النقدية من البنوك المركزية الرئيسية الأخرى هذا الأسبوع.

وأدت أزمة الطاقة المتفاقمة في أوروبا بعد الأنباء التي تفيد بأن تدفق الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 الرئيسي إلى عدم استئناف مخاوف الركود، مما دفع المستثمرين إلى الاندفاع نحو الأصول الأكثر أمانًا.

الذهب تحت ضغوط رفع سعر الفائدة

في الوقت نفسه، من المرجح أن يظل الذهب تحت الضغط حيث من المتوقع أن يمضي مجلس الاحتياطي الفيدرالي قدماً في رفع أسعار الفائدة بقوة لمكافحة التضخم المرتفع.

تاريخياً، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار أمريكي في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع أن يتم تداول الأوقية عند 1692.39 دولار أمريكي بحلول نهاية هذا الربع «يوليو - سبتمبر 2022»، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يجرى التداول عند 1636.60 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الصاغة

محلياً، ارتفع سعر الذهب اليوم «جنيه واحد»، في محلات الصاغة، ليسجل عيار 24 سعر 1266 جنيهًا، وعيار 21 بسعر 1108 جنيهات، وعيار 18 بسعر 950 جنيهًا، بينما سجّل الجنيه الذهب 8864 جنيهًا، دون المصنعية، وبلغ سعر الكيلو جرام من الذهب مليون و266 جنيهًا.