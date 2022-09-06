غلق مزلقان محطة باقور بمركز أبوتيج 4 أيام لأعمال التطوير.. اعرف البدائل

أعلنت الوحدة المحلية بقرية باقور التابعة لمركز ومدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط، غلق مزلقان محطة باقور، بداية من الساعة الثامنة من صباح غدًا الأربعاء ولمدة 4 أيام، لإجراء أعمال التطوير للمزلقان.

بدائل مزلقان باقور في أسيوط

وقالت الوحدة المحلية في بيان لها، أنه بحسب الإشارة الواردة للوحدة المحلية من هيئة السكك الحديدية فإنن بدائل مزلقان باقور الذي سيتم إغلاقة هي: مزلقان نزلة باقور بحري، ومزلقان الفليو قبلي بمركز أبوتيج.

محافظ أسيوط يوجه بتشكيل لجنة لمراجعة الطرق

في سياق منفصل، أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط متابعته المستمرة والدورية لأعمال الرصف الجارية بمراكز وقرى المحافظة، سواء من خلال جولاته الميدانية أو الاجتماعات أو تقارير رؤساء المراكز والأحياء الذين تم تكليفهم بالنزول إلى أرض الواقع ومتابعة مراحل التنفيذ.

ولفت إلى استكمال رصف الشوارع والطرق سواء بالخطة الاستثمارية الموحدة للمحافظة أو إعادة الشئ لأصله، أو التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في النقل والانتقال، وتحقيق معدلات السلامة والأمان وفقاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، كمديرية الطرق والهيئة القومية للطرق ورؤساء الأحياء والمراكز والوحدات المحلية والقروية، والعمل على رفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية، مشددًا على تقديمه لكافة سبل الدعم والإمكانات المتاحة وتذليل المعوقات لنهو تلك الأعمال، وفقاً للمواعيد والجدول الزمني المقررة.