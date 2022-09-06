حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 6-9-2022 عاطفيا ومهنيا

إذا كنت من مواليد 23 سبتمبر إلي 22 أكتوبر، فأنت من أصحاب برج الميزان، فهم من الشخصيات العقلانية التي لا تحب الكذب أو الخيانة، كما أنه من الشخصيات المحبة لتقديم المساعدة للآخرين بدون حدود.

ولمواليد برج الميزان من محبي ومتابعي توقعات الفلك والأبراج، تنشر «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الميزان اليوم، ينصحك الفلك بعدم الالتفات لمن يلومك على أخطاء مضت.. انظر أمامك، وثق بنفسك واستفد فقط من التجارب السابقة، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: القمر في مربع برجك وقد يصيبك ذلك بالقلق وتبحث عمن يظهر لك اهتماما وإخلاصا.

مشاهير برج الميزان

وعلى رأس نجوم برج الميزان الفنانتين روبي وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان عمرو دياب وبهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.