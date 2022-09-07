إصابة أسرة كاملة في سقوط سيارة من أعلى «الدائري».. «حالتهم خطيرة»

شهد الطريق الدائري بالقاهرة، حادثًا مأساويًا أمس الثلاثاء، حينما أصيبت أسرة مكون من أب وأم أولادهما الثلاثة، حينما سقطت بهم السيارة من أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من البحر الأعظم، والمتجه إلى دائري المعادي - التجمع الخامس، وتم نقلهم إلى المستشفى لخطورة حالتهم.

اختلت عجلة القيادة بيد السائق

ترجع التفاصيل حينما ورد لغرفة عمليات النجدة بلاغا بسقوط سيارة ملاكي من أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من البحر الأعظم، والمتجه إلى دائري المعادي - التجمع الخامس.

على الفور انتقلت قوة أمنية وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي يستقلها 5 أشخاص «أب وأم وأولادهما» اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انحراف الإطار وسقوط السيارة من أعلى الطريق الدائري، ما نتج عنه إصابتهم جميعا بجروح خطيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تم تحرير محضر بالواقعة، بإخطار النيابة التي تولت التحقيق، وطلبت جهات التحقيقات الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، تمهيدًا لسماع أقوالهم لشرح ملابسات الحادث.

نصائح لتجنب الحوادث

ووجَّه اللواء أحمد الشاهد، خبير مروري، في حديثه لـ«الوطن»، نصائح للسائقين لتجنب حوادث السير على الطرق، جاء أبرزها، فحص الفرامل والإطارات الخاصة بالسيارة قبل القيادة، والتأكّد من حالة المحرك وبيان إذا كان يعمل بشكل جيد من عدمه، ووجود مياه التبريد داخل السيارة.