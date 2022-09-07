«المركزي»: سعر الذهب يفقد 1.49% من سعره عالميا خلال أسبوع

سجلت أسعار الذهب العالمية تراجعا بنسبة 1.49% على مدار أسبوع، متأثرة في ذلك بالتزام «الاحتياطي الفيدرالي» بمكافحة التضخم، بحسب نشرة البنك المركزي المصري الأسبوعية.

«المركزي»: رفع الفائدة على الدولار يواصل ضغوطه على أسعار الذهب

وأضافت نشرة «المركزي» لأهم تطورات الأسواق العالمية وأدائها خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2022، أنّ إعلان البنك الفيدرالي التزامه بمكافحة التضخم، دفعت التوقعات لأن تتجه نحو مواصلته تشديد السياسة النقدية بوتيرة قوية، أي رفع أسعار الفائدة على الدولار الأشد تأثيرا على سعر الذهب.

أسعار النفط العالمية تتراجع 7.89% خلال أسبوع

ورصدت نشرة البنك المركزي تطورات أسواق النفط العالمية خلال الفترة المشار إليها، حيث أفادت بتراجع سعر برميل النفط بنسبة 7.89%، ما يعد أكبر انخفاض أسبوعي للخام العالمي على مدار الشهر.

وتابعت، أنّ سعر برميل النفط تراجع وسط تصاعد المخاوف بشأن حدوث ركود عالمي، إضافة إلى تصاعد حالة القلق نتيجة اجراءات الإغلاق الجديدة التي فرضتها الصين لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

انخفاض المخزون الأمريكي بمقدار 3.326 مليون برميل

وفيما يتعلق بالإمدادات الأمريكية، أعلنت إدارة معلومات الطاقة، انخفاضا قدره 3.326 مليون برميل في مخزونات الخام الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس، ما يفوق توقعات السوق بشكل كبير التي قدرت حجم التراجع بـ1.483 مليون برميل، ولكنه أعلى قليلا من انخفاض الأسبوع الماضي البالغ 3.282 مليون برميل.

الغاز الطبيعي الروسي

وفي المقابل، لفتت النشرة إلى وقف روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، وهو أكبر خط أنابيب ينقل الغاز إلى ألمانيا، وذلك على مدار 3 أيام بغرض الصيانة، ما زاد الضغط على تكلفة معيشة الأوروبيين وسط أزمة الطاقة الأوروبية المستمرة.

أما عن الأنباء المتعلقة بالنفط، تتوقع اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ عجزًا في سوق النفط لعام 2023 يبلغ 300 ألف برميل يوميًا طبقاً للسيناريو الأساسي، ووفقًا لوكالة أنباء رويترز.