ألفت عمر: سبب نجاح مسلسل «إجازة مفتوحة» وجود حالة حب بين فريق العمل

قالت الفنانة ألفت عمر، إن ظهورها في مسلسل «إجازة مفتوحة» جاء على خلفية عملها مع مخرج العمل محمد عبدالرحمن حماقي، في مسلسل «زي القمر»، «لظروف ما كلموني وطلبوا مني أظهر بدور في المسلسل».

ألفت عمر: الناس كانت حابة الشغل مع المخرج

وأضافت «عمر»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، وتقدمه الإعلاميتان نهي عبدالعزيز وسالي شاهين، والمذاع على فضائية «DMC»، أن سبب نجاح مسلسل «إجازة مفتوحة» هو وجود حالة من الحب بين كل العاملين عليه، ووجود هدوء نفسي كبير، «الناس كانت حابة الشغل مع المخرج، وكل تيم العمل كان بيساعد».

ألفت عمر: بشتغل على نفسي كتير

وتحدثت عن سبب اختفائها بعد عرض مسلسل «قضية رأي عام»، وقالت: «كنت مشغولة بمسلسل (عمر بن الخطاب)، وكنت المصرية الوحيدة فيه، وكانت نقلة كبيرة، ومنه روحت على أمريكا، وكان قراري بعدها إنه لو مجتش حاجة قوية جدا أظهر فيها وتخليني أنزل وأسيب ابني مش همثل، وفيه أوقات كتير بشتغل على نفسي، والأمر في الأول والآخر نصيب».