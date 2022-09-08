الأموال تواصل الهروب من صناديق استثمار الذهب بعد هبوط المعدن الأصفر

سجلت صناديق الاستثمار المتداولة العالمية للذهب تدفقات خارجة بقيمة 51 طنا (2.9 مليار دولار أمريكي بنسبة 1.4%) في أغسطس الماضي، بما يتماشى مع أداء الأسعار الهابطة خلال الآونة الأخيرة.

الشهر الرابع على التوالي

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، كان هذا هو الشهر الرابع على التوالي من التدفقات الخارجة، وبلغت التدفقات العالمية الوافدة منذ بداية العام 102 أطنان (7.5 مليار دولار أمريكي)، مع إجمالي الحيازات عند 3651 طنا (202 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 3.6% عن العام.

ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 20 عاما

كان الارتفاع الجديد في عقدين من الزمان في الدولار الأمريكي - إلى جانب ارتفاع التضخم - بمثابة رياحًا معاكسة لأسعار الذهب، بحسب مذكرة «المجلس»، الذي أقر بفشل الذهب في اختراق مستوى المقاومة عند 1.800 دولار أمريكي للأوقية بسبب الضغوط القوية من بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلته رفع سعر الفائدة.

تراجعات الذهب في أغسطس 2%

وأنهى الذهب الشهر الماضي، منخفضًا بنسبة 2% إلى 1716 دولارًا أمريكيًا للأوقية، وهو أقل بنسبة 5% على مدار العام.

صناديق أمريكا في المقدمة

وقادت الصناديق في أمريكا الشمالية التدفقات الخارجة، حيث انخفضت بمقدار 40 تريليون (2.2 مليار دولار أمريكي بنسبة 2.1%)، مدفوعة بأكبر الصناديق الأمريكية وأكثرها سيولة.

وأدت التعليقات المتشددة المستمرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على عامين فوق أعلى مستوياتها في يونيو الماضي، إلى المستويات التي شوهدت لآخر مرة خلال الأزمة المالية العالمية (GFC).

خروج محدود من الصناديق الأوروبية

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، شهدت الصناديق الأوروبية تدفقات خارجية متواضعة بلغت 4.7 أطنان (266 مليون دولار أمريكي بنسبة 0.3%)، بقيادة الصناديق الموجودة في المملكة المتحدة وسويسرا، بعدما شهدت أوروبا ضعفًا كبيرًا في الأسهم خلال الشهر الماضي، وكسر اليورو التكافؤ مقابل الدولار للمرة الأولى منذ عام 2002.

واستمر التقلب في تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب الآسيوي حيث انخفضت الحيازات (7.5 أطنان بقيمة 433 مليون دولار أمريكي بنسبة 6.0%) بعد انتعاش شهر يوليو.

الصين أكبر تخارج أسيوي في 2022

وسيطرت الأموال الصينية على التدفقات الخارجة في أغسطس ولا تزال هي الدولة التي لديها أكبر عدد من التدفقات الخارجة هذا العام، في حين شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الهندية للذهب تدفقات صافية طفيفة خلال الشهر (0.1 تريليون دولار).

تراجع متوسط أحجام التداول

وانخفض متوسط أحجام التداول اليومية للذهب بشكل كبير في أغسطس - كما هو شائع في أشهر الصيف - إلى 109 مليارات دولار أمريكي، أي أقل من متوسط مستوى 2021 البالغ 131 مليار دولار أمريكي.