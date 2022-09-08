آخر موعد لتنسيق المرحلة الثالثة 2022.. احذر الكيانات الوهمية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن آخر موعد لتنسيق المرحلة الثالثة 2022، حيث أنه تقرر مد التنسيق يوماً إضافياً لإتاحة الفرصة لطلاب الثانوية العامة المتخلفين عن تنسيق المرحلتين الأولى والثانية وطلاب الدور الثاني، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وقواعد ترتيب الرغبات.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن آخر موعد لتنسيق المرحلة الثالثة 2022، سيكون مساء اليوم الخميس الموافق 8 سبتمبر الجاري، وإنه غير مسموح لأي طالب أو طالبة بإعادة الترشيح مرة أخرى.

آخر موعد لتنسيق المرحلة الثالثة 2022.. تحذيرات من الكيانات الوهمية

وبالتزامن مع قرب آخر موعد لتنسيق المرحلة الثالثة 2022، تلقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود نتائج التنسيق والتعاون بين لجنتي الضبطية القضائية بوزارتي التعليم العالي والصحة في مُداهمة الكيانات الوهمية بمحافظة القاهرة.

وأفاد التقرير بمُداهمة اللجنة مقر «الأكاديمية الأمريكية للتدريب»، والكائن مقرها 7 شارع محمد فهمي - من شارع الطيران - خلف المدينة الجامعية بنات الأزهر - الطابق الثاني - محافظة القاهرة»، وتدعي منح شهادات في المجال الطبي ودبلومة التمريض المهني.

وأصدر وزير التعليم العالي، قرارًا بغلق المنشأة الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ القاهرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد «عاشور»، بجهود لجنتي الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودهما خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

تشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية

وصرح المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة ستكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية، خاصة في المجال الطبي خلال الفترة المقبلة بكافة المحافظات، وأنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي للوزير؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية.

وأكد المتحدث الرسمي في بيان له، أن التنسيق الجيد بين وزارتي التعليم العالي والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية ونجاح جهود ملاحقتها للكيانات الوهمية.