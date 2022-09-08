منافذ الحكومة تحارب جشع التجار بأسعار مخفّضة للبيض.. وتوقعات بانخفاض جديد في ثمنه

شائعات كثيرة انتشرت مؤخرا، عن ارتفاع جنوني في أسعار البيض بالسوق المحلية ومنافذ البيع الحكومية، رغم أنّ مصر نجحت في الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة، لكنّ شعبة البيض في اتحاد منتجي الدواجن، نفت ما تردد جملة وتفصيلا، وأكدت أنّ أسعار البيض كما هي دون تغيير أو زيادة، ويمكن لجميع المواطنين الحصول على البيض من المنافذ الحكومية بأسعار أقل من المعروض في السوق بكثير.

سعر كرتونة البيض يبدأ بـ56 جنيها

هيئة الإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة، أكدت أنّ سعر كرتونة البيض في المنافذ يثل إلى 56 جنيها فقط، وهو أقل من المعروض في الأسواق بنسبة 25%.

3 أنواع من البيض تطرحها الوزارة للمواطنين بأسعار مخفّضة، حسب توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فالأبيض بـ56 جنيها، والأحمر بـ58 جنيها، والبلدي بـ75 جنيها، يقول «الفولي»: «أسعار البيض في وزارة الزراعة أقل بكثير من الأسواق، ويمكن للمواطنين الحصول على ما يريدون من منافذنا، ومن خلال السيارات المتنقلة الموجودة أمام ديوان الوزارة في الدقي، ومن منافذ هيئة الإصلاح الزراعي».

كميات كبيرة بأسعار قليلة

السعر القليل لكرتونة البيض في منافذ وزارة الزراعة، أرجعه «الفولي» إلى «البيع بسعر التكلفة»، يقول: «لدينا كميات كبيرة من البيض الأبيض والأحمر والبلدي، ومستمرون في طرحه للمواطنين، حيث توفره مزارع الهيئة ومشروعاتها الإنتاجية الكثيرة، وتتحمّل الوزارة تكلفة النقل من المزارع إلى المنافذ، ما يصل بالبيض في النهاية إلى المواطن بسعر أقل».

انخفاض جديد في أسعار البيض قريبا

تخضع أسعار البيض للعرض والطلب، لذا فإنّ سعره غير ثابت ويختلف من يوم لآخر، حسب المهندس أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة بيض المائدة في اتحاد منتجي الدواجن، الذي زفّ بشرى بشأن انخفاض جديد مرتقب في أسعار البيض، بعد الإفراج الجمركي عن شحنات الأعلاف القادمة من الخارج، يقول لـ«الوطن»: «الشحنة الجديدة ستخفّض أسعار الأعلاف، ما يعني بدوره انخفاض أسعار البيض».

السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار البيض، أرجعه نائب رئيس شعبة بيض المائدة في اتحاد منتجي الدواجن، إلى ارتفاع أسعار الأعلاف التي تمثل أكثر من 80% من الدجاجة، موضحا أنّ سعر الذرة ارتفع من 6 آلاف إلى 11500 جنيه، وفول الصويا ارتفع من 7 آلاف إلى 14500 جنيه: «الأزمة اتحلت بشكل نسبي، وده اللي ساهم في انخفاض أسعار البيض».