عاجل.. إصابة 8 باختناق في حريق بمخزن مواد غذائية بالدقهلية

أصيب 8 أشخاص بينهم اثنين من رجال الإطفاء بالاختناق؛ نتيجة الدخان الكثيف المتصاعد من حريق هائل شب في مخزن مواد غذائية بمحافظة الدقلهية الليلة، وهرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلي مكان الحريق، وتبين اندلاع حريق في مخزن «رقائق بطاطس مقلية» بقرية ميت نابت مركز طلخا على طريق المحلة الكبرى.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين أن السبب ماس كهربائي بالوصلات الداخلية للمخزن.

بلاغ بوقوع حريق هائل في مخزن مواد غذائية

وورد بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، من إدارة شرطة النجدة، من بعض الأهالي يفيد بنشوب حريق هائل في مخزن مواد غذائية خاص بتخزين منتجات إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج رقائق البطاطس المقلية، في قرية ميت نابت الواقعة على طريق طلخا المحلة الكبرى.

وهرعت سيارات الإطفاء وقولت الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين تصاعد ألسنة النيران من داخل المخزن، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

إصابة 8 بينهم اثنين من رجال الإطفاء

وأكد مصدر طبي لـ«الوطن» أن الحريق تسبب في إصابة 8 أشخاص من بينهم اثنين من رجال الاطفاء باختناق بسبب الأدخنة المتصاعدة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم من أثر الاختناق الذي تعرضوا له.

وانتقلت مباحث مركز طلخا إلى مكان الحريق، وتبين من الفحص المبدئي أن سبب الحريق ماس كهربائي بالوصلات الداخلية للمخزن، وجرى انتداب قسم الأدلة الجنائية للفحص، وعمل تقرير حول أسباب الحريق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.