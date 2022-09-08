السيسي لـ«المصريين»: واصلوا العمل ولا تلتفتوا لأهل الشر الساعين للخراب

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري بالعمل والحرص وعدم الالتفات لأهل الشر الذين يروجون الشائعات، ويسعون للتخريب والهدم.

تدشين الوحدات البحرية لهيئة قناة السويس

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات تدشين الوحدات البحرية لهيئة قناة السويس، أنّ تعداد سكان مصر زاد 25 مليون نسمة منذ 2011 حتى الآن، والطفل الذي كان عمره عاما، أصبح عمره 13 و14 عاما، والذي كان عمره 10 أعوام، أصبح في سن الزواج ويريد منزلا لتكوين أسرة.

الزيادة السكانية

وتابع الرئيس السيسي أنّ الـ25 مليون نسمة الزيادة في مصر، يعادل تعدادهم عدد سكان دول كاملة، متسائلا: «كيف سنكمل الطريق بهذا الشكل؟، أقول هذا الكلام كي يعلم الجميع أنّ لطف الله يحيط بمصر ومواطنيها».