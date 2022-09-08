«زراعة أسيوط» تعلن عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام.. شروط وأوراق مطلوبة

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، حاجتها لوظيفة مدير عام الشؤون الزراعية، وتستمر التقديمات للوظيفة الشاغرة حتى يوم 8 أكتوبر المقبل، بالأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإشرافية بالدور التاسع بمبنى ديوان عام محافظة أسيوط.

المهارات المطلوبة للمتقدمين لوظيفة مدير عام الشؤون الزراعية

تعد الوظيفة ضمن الوظائف التخصصية للوظائف القيادية بمحافظة أسيوط، وتقع على قمة التقسيم التنظيمي للشؤون الزراعية بالمديرية، وتختص الوظيفة بممارسة اختصاصات وسلطات رئيس المصلحة في القوانين واللوائح المالية والإدارية بالنسبة للأجهزة التي يشرف عليها.

والمهارات المطلوبة في وظيفة شاغرة هي اجتياز المتقدمين للاختبارات المقررة طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية والقدرة على القيادة والتوجيه، والمعرفة لعلوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، فضلا عن الإلمام التام بكل القوانين المنظمة لطبيعة العمل.

كما يُشترط قضاء مدة مقدارها عام على الأقل في المستوى الوظيفي الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية 17 عاما على الأقل في عمل تتفق طبيعته مع طبيعة الوظيفة المعلن عنها للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري.

الشروط والمستندات المطلوبة للمتقدمين للوظيفة

من شروط الوظيفة أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال زراعي، وبيان حالة وظيفية موجه إلى لجنة الوظائف القيادية، وتقارير الكفاية عن السنتين الأخريين بتقدير ممتاز، وبيان بالإنجازات والدورات التدريبية الحاصل عليها معتمد من رئيس الجهة التابع لها المتقدم إذا كان من العاملين بها.

كما يُشترط تقديم بيان بمقترح تطوير هذه الوظيفة محدد المدة طبقا لقرار وزير التخطيط والإصلاح الإداري، وخطاب يفيد بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، وصحفية حالة جنائية حديثة لمن يتقدم من خارج الجهاز الإداري، وبيان بالجزاءات التي لم يتم محوها حتى تاريخ الإعلان إن وجد، وشهادات التقدير والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر إن وجدت، فضلا عن 6 صور فوتوغرافية حديثة مقاس (4*6).

وأكدت مديرية الزراعة بأسيوط، أنه لن يتم استلام أي ملف غير مستوفي الأوراق المطلوبة، ولن يُلتفت إلى الطلبات التي تُقدم بالبريد قبل أو بعد الموعد المحدد.