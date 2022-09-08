شروط الالتحاق ببرامج «آداب عين شمس» للعام الدراسي الجديد 2022

أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس، شروط التشعيب والتحويلات ونقل القيد والمفصولين في برامج مميزة للعام الجامعي 2022-2023 والتي تشمل «الدراسات البينية والإنجليزية، الدراسات العبرية، اللغة الهندية، والجيوماتكس».

شروط البرامج المميزة

وكشفت الكلية في بيان لها، عن شروط البرامج المميزة، إذ أن لكل قسم شرط يختلف عن القسم الآخر، أما عن الشروط فهي:

برنامج الدراسات البينية والإنجليزية

- برنامج الدراسات البينية والإنجليزية يقبل الطلاب الحاصلين على 35 درجة من 50 درجة في مادة اللغة الإنجليزية، ويقبل نقل القيد، ولا يقبل المفصولين، ولا يقبل الحالات الخاصة وأيضا المؤهلات العليا لا يقبلها.

برنامج اللغة الهندية

- برنامج اللغة الهندية يقبل الطلاب الحاصلين على مجموع اللغات الثلاثة 55% أي 93.5 درجة في اللغات الثلاثة، ولا يقبل المفصولين والحالات الخاصة، ويقبل المؤهلات العليا ونقل القيد.

برنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية

- برنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية يقبل الطلاب الحاصلين على مجموع اللغات الثلاثة 60% أي 1.2 درجة في الثلاث لغات، ولا يقبل المفصولين والحالات الخاصة والمؤهلات العليا ويقبل نقل القيد.

برنامج الجيوماتكس

- برنامج الجيوماتكس يقبل الطلاب الحاصلين على 35% في مادة الجيولوجيا لشعبة علمي علوم و35 درجة في مادة الرياضيات البحتة لشعبة الرياضيات.

وأن يجتاز الطالب امتحان القبول، ولا يقبل المؤهلات العليا والحالات الخاصة، ويقبل طلاب نقل القيد والمفصولين.

وفي سياق متصل، بدأت الجامعات في استقبال طلبات التقديم للعام الدراسي الجديد وإجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد، وفق توجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا.