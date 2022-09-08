«التعليم العالي» توضح موقف مستنفدي الرغبات بالجامعات الأهلية: التسجيل مفتوح

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقف الطلاب المستنفدين من تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الأهلية، بعد أن أعلنت رسميا، فتح مرحلة ثانية للجامعات الأهلية الجديدة بداية من اليوم، ولمدة أربعة أيام، عبر موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس والرقم السري.

وقالت الوزارة لطلاب الثانوية العامة عبر موقع التنسيق الإلكتروني: «التسجيل مفتوح وعلى الطلاب المستنفدين من المرحلة السابقة إعادة تسجيل رغباتهم»، مؤكدة أن هذه الجامعات، تقدم خدمة تعليمية متميزة ببرامج بينية مطلوبة في سوق العمل لأنها من تخصصات الجيل الرابع.

الجامعات الأهلية لا تلتزم بالتوزيع الجغرافي

وأضافت الوزارة، أن الجامعات الأهلية الجديدة لا تلتزم بالتوزيع الجغرافي في التنسيق، ولا تقبل طلاب الدبلومات الفنية أو الشهادات الأزهرية، مشددة على طلاب الثانوية العامة بضرورة التنسيق لخريجي العام الحالي فقط وليس الأعوام السابقة.

كليات جامعة بني سويف الأهلية

وفي سياق متصل، قالت جامعة بني سويف، إن الجامعة الأهلية تضم مجموعة من الكليات في مختلف التخصصات العلمية، وهي كلية الطب البشري وكلية العلاج الطبيعي وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكلية الإعلام وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء وكلية التمريض وكلية طب الفم والأسنان وكلية الهندسة وكلية العلوم وكلية التجارة وكلية الآداب.

كليات جامعة حلوان الأهلية

وتضم جامعة حلوان الأهلية، كليات الهندسة وبها برنامج هندسة الأنظمة الذكية وبرنامج العمارة والتصميم البيئي وكلية الفنون والفنون التطبيقية وبها برنامج التصميم الداخلي البيئي وبرنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية وكلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعلمي العالي، إن الجامعات الأهلية منبثقة من الجامعات الحكومية ولا تهدف للربح، موضحاً لـ«الوطن»، أن هذه الجامعات تبدأ بها الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023.