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تعليم الأقصر: لا شكاوى خلال أول يومين في امتحانات النقل

كتب:

أماني خيري
12:42 م | الأحد 16 يناير 2022
وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر يتفقد سير الإمتحانات

وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر يتفقد سير الإمتحانات

تفقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، أعمال سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بمدارس إدارة القرنة التعليمية غرب محافظة الأقصر، في إطار جولاته الميدانية داخل المدارس بمختلف مراحلها التعليمية لمتابعة سير امتحانات النقل، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتزامن مع انتشارفيروس أوميكرون متحور كورونا الجديد، مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة في امتحانات النقل.

الامتحانات تسير بشكل طبيعي

أوضح «السيد»، في تصريحات صحفية، أن غرفة عمليات المديرية أو الإدارات التعليمية المختلفة في مراكز الأقصر، لم تتلقَ أي بلاغات خلال اليومين الأول والثاني في امتحانات النقل بمدارس المحافظة بشكل عام، كما أن الامتحانات سارت بشكل طبيعي في جميع لجان الامتحانات.

جاء ذلك عقب تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم لسير امتحانات اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي بمدرسة القرنة الابتدائية وامتحان اللغة العربية للصف الأول الإعدادي بمدرسة الطريف للتعليم الاساسى، كما تفقد مشروع تجفيف الطماطم بمدرسة القرنة الزراعية غرب محافظة الأقصر.

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