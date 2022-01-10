«تعليم الأقصر» تكرم الطلاب المتفوقين بمدرسة أرمنت بالزي النوبي (صور)

كرم الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، المتفوقين بالعام الدراسي الماضي في مدرسة أرمنت الابتدائية بمركز أرمنت جنوب غرب محافظة الأقصر، بحضور كل من عبدالجواد عوض الله مدير إدارة أرمنت التعليمية، فضلا عن أحمد مكي وكيل الإدارة وبحضور عدد من العاملين بإدارة أرمنت وأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء مجلس الأمناء بالإدارة.

فقرات فنية تراثية

وخلال الحفل قدم الطلاب عدد من الفقرات المتنوعة من الأغاني التراثية والفقرات الاستعراضية مرتديين الزي النوبي بالجلابية البيضاء، كما تضمن الحفل تنصيب الاتحادات الطلابية فضلا عن تكريم الطلاب المتفوقين بداية من الصف الأول الابتدائى وحتى الصف السادس الابتدائي.

وأعرب وكيل التعليم بالأقصر في كلمته خلال الحفل عن سعادته بالمستوى التعليمي الذي وصلت له المدرسية وطلابها بالمراحل التعليمية المختلفة، مع وجود أي فوراق بينها وبين المدارس الخاصة في الإمكانيات، كما وجه الطلاب بضرورة إستكمال دروسهم والإستذكار بشكل دوري والنظر لمستقبلهم.

تكريم حفظة القرآن الكريم

وفي سياق آخر، شهد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر الحفل النهائي لتسليم الجوائز لحفظة القرآن الكريم للعام الحالي، بحضور نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، وتم تنظيم الحفل من قبل توجية التربية الأسلامية واللغة العربية بالمديرية ، حيث شملت المسابقة عدة مستويات للحفظ مقسمة إلى ثلاثة مستويات منها حفظ القرآن الكريم وكذلك الأحاديث النبوية الشريفة، كما ضمت المسابقة جميع الطلاب من كافة الصفوف التعليمية بالمرحلة الإبتدائي وحتى المرحلة الثانوية العامة والفنية.