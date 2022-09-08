تجديد حبس قاتل زوجته بمركز صدفا في أسيوط 15 يوما

أمرت نيابة مركز صدفا في أسيوط، اليوم الخميس، تجديد حبس عامل قام بقتل زوجته بعدة طعنات بسلاح أبيض بمنطقة الببا التابعة لمدينة صدفا لنشوب خلافات فيما بينهما، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى يوم السبت الماضي عندما تلقى اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد بمصرع ربة منزل بمنطقة الببا التابعة لمدينة صدفا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث بمركز شرطة صدفا، وسيارة الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين زوج يدعى «س. م. ع»، 37 عاما - عامل، وزوجته «ر.ع.م» 30 عاما.

وأشارت التحريات الأولية إلى وقوع مشاجرة بينهما قام على إثرها الزوج بطعنها عدة طعنات متفرقة باستخدام آلة حادة، لفظت على إثرها أنفاسها الأخيرة في الحال على خلفية مشادة بسبب تراكم الديون.

وخلال 24 ساعة من ارتكاب الواقعة تمكنت وحدة مباحث صدفا بقيادة المقدم عمر أبو بكر، رئيس مباحث صدفا ومعاونيه من ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام حينها ليتم استمرار حبسه لمدة 15 يومًا أخرى على ذمة التحقيقات.

العقوبة المتوقعة

وقال حسن عبداللطيف، محام، لـ«الوطن»، إن قضية القتل تختلف فهناك قتل مع الإصرار والترصد وتصل عقوبته للإعدام والمؤبد وهناك قتل بالخطأ أو الدفاع عن النفس ولا توجد نية فيه للقتل وذلك الحكم فيها بحسب ملابسات مسرح القضية وتحقيقات النيابة والتحريات والدوافع والسلاح المستخدم، وتكون العقوبة لا تقل عن سنة وتصل إلى 7 سنوات.