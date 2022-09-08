مصرع فتاه صدمتها سيارة «سوزوكي» أثناء عبورها الطريق بمركز الغنايم في أسيوط 

لقيت فتاة في العقد الثاني من العمر، مصرعها اليوم، صدمتها سيارة سوزوكي بمنطقة الغنايم بحري، التابعة لمركز الغنايم في أسيوط، وجرى التحفظ على الجثة بالمستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بالواقعة

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد بورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول فتاة مصابة بجروح خطيرة نتيجة حادث سيارة.

وبالانتقال تبين الفتاة تدعي «نورهان.أ.م»، 20 عاما ومقيمة قرية المشايعة قبلي دائرة المركز ومصابة باشتباه كسر بقاع الجمجمة وحالتها العامة غير مستقرة ولا يمكن استجوابها، ثم فارقت الحياة قبل تحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتم التحفظ على الجثة بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة.

السيارة صدمت الفتاة أثناء مرورها الطريق

وتبين من التحريات الأولية أن سيارة ملاكي ركاب ماركة سوزوكي «تمناية» صدمتها أثناء مرورها الطريق بمنطقة الغنايم بحري مما أدى إلي إصابتها بجروح خطيرة، تم نقلها إلى استقبال مستشفى الغنايم المركزي ولقيت مصرعها بعد إجراء الإسعافات الأولية لها.

تحرر المحضر اللازم وتم ضبط السائق والتحفظ على السيارة والجثة تحت تصرف النيابة.