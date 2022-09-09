غدًا.. إعلان تشارلز الثالث ملكا جديدا لبريطانيا رسميًا

أكدت صحيفة «تايمز» البريطانية، إن إعلان تشارلز الثالث ملكا جديدا لبريطانيا، رسميًا، غدا السبت، مضيفة أن ملك بريطانيا الجديد سيعود مع زوجته كاميلا من قلعة «بالمورال»، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأمس الخميس، أعلن «قصر بكنجهام»، وفاة ملكة البلاد إليزابيث الثانية، عن عمر 96 عاما، فيما أعلن «قصر كلارنس هاوس»، أنّ العاهل البريطاني الجديد سيحمل اسم الملك تشارلز الثالث، بعد وفاة والدته، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

من جانبه، قال الرئيس الكوري الجنوبي، «يون سيوك - يول»، اليوم الجمعة، إنّ قلب ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، الطيب وعملها الصالح سيبقى في الذاكرة، معربا في تغريدة باللغة الإنجليزية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، عن خالص تعازيه لشعب المملكة المتحدة.

رئيس كوريا الجنوبية: الملكة إليزابيث الثانية دعّمت حرية الإنسان

وأضاف «يول»، أن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، كان لديها إيمان قوي بقضية حرية الإنسان وتركت إرثا كبيرا من الكرامة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب»، الكورية الجنوبية للأنباء.

برقية تعزية إلى الملك البريطاني تشارلز الثالث

من جانبه، بعث الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، اليوم الجمعة، برقية تعزية إلى الملك البريطاني تشارلز الثالث في وفاة والدته إليزابيث الثانية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا»، الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية، وأكد الرئيس الصيني، أن وفاة الملكة إليزابيث الثانية، خسارة فادحة للشعب البربطاني، وفقا لما ذكرته شبكة «سي سي تي في» الصينية.

وفي وقت سابق، أعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن ألمه لوفاة الملكة إليزابيث الثانية، وقال على «تويتر»، إن الملكة البريطانية الراحلة جسدت قيادة ملهمة لأمتها وشعبها، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وكان الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة»، أنطونيو جوتيريش، أشاد في وقت سابق، بالمزايا التي تمتّعت بها الملكة الراحلة، إليزابيث الثانية، من فضيلة، فيما وقف ممثلو الدول الأعضاء في الجمعية العامة و«مجلس الأمن الدولي»، دقيقة حداداً على وفاة ملكة بريطانيا.