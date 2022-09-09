الأمين المساعد للأمم المتحدة تُشيد بالنجاحات المصرية في ملف المرأة

التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بالدكتورة خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور السيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين في مجال تمكين المرأة، لبحث آخر المستجدات على الساحة في هذا الملف.

استعدادات مصر الخاصة بمؤتمر المناخ

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي استعدادات مصر الخاصة بمؤتمر الأطراف ال 27 للتغيرات المناخية، مشيرة إلى تخصيص مصر يوم للمرأة بالمؤتمر، مؤكدة أهميته للمساهمة في نشر الوعي بين السيدات وتسليط الضوء على فرص العمل الخضراء المتاحة أمام المرأة، مشيرة إلى أنه سيتم دمج موضوع المرأة في كل فعاليات ومحاور المؤتمر ورحبت الدكتورة مايا مرسي بتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع المجلس خلال فعاليات المؤتمر، وبجميع المقترحات التي تقدم بها حتى الآن.

إشادة بما تحقق في ملف المرأة

من جانبها أشادت خالدة بوزار بالنجاحات التي تحققت في ملف المرأة خلال السنوات الماضية متوجهة بالتهنئة لجميع المصريات لما تحقق حتى الآن وكسر الحواجز الزجاجية، مؤكدة أن هذا التقدم ملحوظ في جميع المجالات.

وأعربت عن بالغ سعادتها بالشراكة القائمة بين الجانبين للنهوض بملف المرأة في مصر، مستعرضة أهم البرامج والمشروعات التي تعاون الجانبين في تنفيذها حتى الآن إلى جانب مجالات التعاون المستقبلي.

وأشادت خالدة بوزار بتخصيص يوم للمرأة في قمة المناخ التي ستعقد في نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مستعد للتعاون مع المجلس خلال هذا اليوم للخروج بشكل مميز.

وأشادت بنجاح مصر في تطبيق نظام الكوتة وتخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان، وهو أمر لم يتحقق في العديد من الدول بالمنطقة على الرغم من النص عليه في قوانين هذه الدول.