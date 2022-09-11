سفير غانا بالقاهرة: مصر من أوائل الدول التي دعمت استقلالنا

قال السفير عبيد بواما أكوا، سفير غانا في القاهرة، إن غانا كانت مستعمرة بريطانية قبل نيل استقلالها وكان لديها قيادة تقود البلاد خلال جميع النضالات حتى نالت استقلالها في 6 مارس 1957، والآن بعد أن أصبحت غانا دولة ذات سيادة، أصبح من الممكن بناء علاقات دبلوماسية مع الدول الأخرى، لأنه قبل ذلك لم يكن بمقدروها بناء أي علاقات.

علاقتنا مع مصر ودية منذ البداية

وأضاف «أكوا»، خلال لقاء ببرنامج «زووم أفريقيا»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية سالي عاطف، أن مصر من أوائل الدول التي دعمت الاستقلال لنا وأقامت علاقات دبلوماسية مع غانا، حيث جاء رئيس غانا إلى الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر اللذين اتخذا العديد من القرارات الاستراتيجية المفيدة للغاية، لا سيما فيما يتعلق بأفريقيا وإنشاء منظمة الاتحاد الأفريقي الذي كان مفتاحا جيدا للربط بين العديد من المنظمات، لذا كانت تلك العلاقة ودية منذ البداية.

وأشار إلى أن العلاقات بيم مصر وغانا بدأت بالفعل حين تزوج رئيس غانا الأول من سيدة مصرية، فكانت السيدة الأولى لغانا حينها، وهي السيدة «فتحية» مصرية ونحن نفخر بذلك، والعلاقات حاليا بين البلدين طيبة للغاية، ففي يونيو 2019 زار الرئيس الغاني نانا أكوفو إلى مصر تبعها زيارة رفيعة المستوى لغانا أجراها وزراء الدول وحظوا بترحيب حار.

غانا وجهة سياحية للمستثمرين

وأوضح أن غانا وجهة سياحية، وفي نفس الوقت وجهة للمستثمرين، وتعددت أسباب ذلك، ويبقى أهمها هي الضيافة، إضافة للموقع الجغرافي بجانب سياسات الدولة التي دخلت حيز التنفيذ مثل تسهيل الحكومة للأعمال التجارية، وبالتالي سيصبح لدى غانا مناخ ملائم للاستثمار داخل البلد، وثمة 3 وكالات مسؤولة عن ذلك وهي مركز ترويج الاستثمار في غانا ووكالة ترويج الصادرات والمنطقة الحرة، وحاليا تساعد كل هذه المنظمات في تيسير إجراءات المستثمرين الراغبين في القدوم إلى غانا للقيام بأعمال تجارية.