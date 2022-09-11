الخميس.. آخر فرصة للحصول على خدمات البنوك مجاناً احتفالا بعيد الفلاح

تنتهي البنوك المصرية، من طرح عدد من خدماتها مجاناً، الخميس المقبل، بعد أسبوعين من الطرح، احتفالاً بمناسبة عيد الفلاح المصري، تحت رعاية البنك المركزي المصري، ضمن مبادرة الشمول المالي.

فتح حساب جاري أو توفير دون رسوم

تشمل الخدمات التي يحق لأي مواطن الحصول عليها، من أغلب البنوك العاملة في السوق المحلية، فتح حساب جاري أو توفير دون رسوم وبدون حد أدنى لفتح الحساب، فتح محفظة إلكترونية، إلى جانب إمكانية الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري، وفتح حسابات التوفير مجانًا دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر، علاوةً على إصدار بطاقة الخصم الفوري، والاشتراك في الخدمات الرقمية دون سداد أي رسوم.

استرداد 20% من أول عملية تحويل بالمحافظ

شملت قائمة الخدمات المعفاة من الرسوم، فتح الحسابات عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى الفرع، واسترداد 20% من أول عملية تحويل بالمحافظ الإلكترونية، إلى جانب الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي من البنوك.

المبادرة في عدد كبير من البنوك

تشترك في المبادرة عدد كبير من البنوك، يأتي في مقدمتها، بنوك: «مصر، والبركة، والتنمية الصناعية، وأبو ظبي التجاري، وقطر الأهلي، وSaib، وقناة السويس، وبنكABC، والإسكندرية، والعربية الأفريقي الدولي، وذلك عبر فروعها المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، دون رسوم إدارية».

جذب المزيد من العملاء

من شأن المبادرة التي تأتي تحت رعاية البنك المركزي المصري، أن تسهم في زيادة قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي المصري، وجذب المزيد من العملاء، وتشجعيهم على الوصول إلى الخدمات المصرفية، وخاصة شريحة المزارعين وغيرهم.