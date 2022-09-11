«الطماوي»: مخرجات لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني تحتاج تشريعات

أكّد النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنَّ البرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ» سيكونا يدا لمساعدة ودعم الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل وجود كفاءات وخبرات متنوعة تمثل جميع التيارات السياسية داخل مصر.

تفعيل مخرجات الحوار الوطني عبر التشريعات

وقال مقرر لجنة الأحزاب السياسية بـ الحوار الوطني فى تصريحات لـ«الوطن» إنَّ مخرجات الحوار الوطني للجمهورية الجديدة قد تحتاج أدوات تشريعية من خلال تعديل بعض القوانين أو إصدار تشريعات جديدة، وكذلك إلى قرارات تنفيذية تصدر من القيادة السياسية أو الحكومة، وفي جميع الأحوال سيكون للمجالس النيابية دور مؤثر وفعّال في جميع مراحل الحوار الوطني.

رؤية الأحزاب السياسية في القضايا المهمة

وأشار «الطماوي» إلى أنَّ لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني سيكون لديها مهام عديدة خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال الاستماع إلى الأحزاب السياسية بكل تياراتها ومناقشة جميع الأطروحات والأفكار المقدمة حول عدد من القضايا التي تشغل الرأي العام وبلورتها في صورة مخرجات تعود بالصالح العام للدولة المصرية، لافتًا إلى أنَّ إدارة اللجنة سيكون بحيادية وموضوعية دون إقصاء لأي رأي أو تغليب رأي على حساب الآخر.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وشدد مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني على دور القيادة السياسية في دعم الحوار الوطني، قائلًا إنَّ «الرئيس عبدالفتاح السيسي كان لديه من الوعي والحس الوطني حينما بادر بإطلاق فكرة الحوار الوطني التي تتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان، وذلك في سبيل الاستماع إلى كل التيارات السياسية والحزبية وأصحاب الخبرات والاستفادة من آرائهم في مواجهة عدد من القضايا المهمة»، متابعًا «سنعمل بكل قوة خلال المرحلة المقبلة على خروج مخرجات الحوار الوطني بشكل يليق بالجمهورية الجديدة، مهما بذل من جهد».