رئيس جامعة بنها: مركز رعاية الموهوبين والمبدعين يكتشف مواهب الطلاب

أجرى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية للفعاليات التي ينظمها مركز رعاية الموهوبين والنوابغ والمبدعين بجامعة بنها، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة، والدكتورة منى نصر مدير مركز رعاية الموهوبين ووكلاء كليتي التجارة والآداب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المُبدعين بالجامعة.

مِنح للطلاب الموهوبين بجامعة بنها

وشملت الجولة تفقد رئيس جامعة بنها المنح التي يقدمها المركز للطلاب عن الإعلام الشامل، التي يجرى تدريب الطلاب عليها داخل الاستديوهات التعليمية بالجامعة وكلية الآداب، ومنحة مهارات الرسم والتصوير، التي يجرى التدريب عليها بقاعات كلية التجارة، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب واستطلاع آرائهم حول المنح المقدمة والخدمات التى يقدمها المركز.

اكتشاف المواهب بجامعة بنها

وقال "سوسة"، إن مركز رعاية الموهوبين والنوابغ والمُبدعين، حريص على اكتشاف المواهب والنوابغ في المجالات الفنية والأدبية والعلمية والتكنولوجية والرياضية ورعايتها، وتعميم حزمة من البرامج لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم، وتعزيز الانتماء الوطني لديهم، مع توفير بيئة حاضنة ومُحفزة لهم، وإعدادهم للمشاركة في مسيرة الدولة نحو التنمية المُستدامة والشاملة.

وقال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن المركز يشمل عدة وحدات منها "المواهب الفنية، المواهب الأدبية، المواهب العلمية، المواهب التكنولوجية، المواهب الرياضية"، ويستهدف الموهوبين والنابغين والمبدعين من أبناء الجامعة.