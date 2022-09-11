«زراعة الشيوخ» تطالب بتسعير عادل للمحاصيل بعد دراسة جيدة للسوق

طالبت لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ بضرورة الاهتمام بملف التسعير العادل للمحاصيل الزراعية، وشدد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، على أهمية ضمان تحقيق هامش ربح عادل للفلاح، بما يؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج الزراعي.

تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن أسعار التوريد

وأشاد الجبلي بتحركات الحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة الزراعات التعاقدية، ومراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبل موسم الزراعة، معتبرا أن «تحديد الأسعار قبل موسم الزراعة أمر جيد، خاصة بالنسبة للقمح، الذي تحدد سعر الأردب منه بألف جنيه».

وأضاف «الأمر يتطلب زيادة الإهتمام والتركيز على ملف الزراعات التعاقدية خلال الفترة المقبلة، خاصة من جانب القطاع الاقتصادى في وزارة الزراعة بإعداد دراسة اقتصادية جيدة لمختلف المحاصيل قبل إعلان أسعارها التعاقدية، وفق عدد من العوامل مثل تكاليف الإنتاج، والأسعار العالمية، ومراعاة آثار التضخم العالمي».

دراسة جيدة للسوق تحقق عائد للفلاح

وأضاف الجبلي، إن «تحديد سعر عادل مناسب للمحاصيل، بناء علي دراسة جيدة للسوق والتجارب السابقة، من شأنه تحقيق عائد مناسب للفلاح، ورفع مستوى معيشته، والتوسع في حجم الإنتاج الزراعى من خلال تحفيز الفلاحين علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتى منها، في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة».

وأشار الجبلي إلى أن ملف أسعار المحاصيل سيكون علي رأس أولويات اللجنة في دور الانعقاد المقبل، موضحا أن اللجنة سبق لها مناقشة ملف الزراعات التعاقدية وأسعار المحاصيل في دور الانعقاد المنقضي، فيما شدد على أهمية تطوير القطاع الإداري والتعاونيات في وزارة الزراعة، لتتولى الجمعيات الزراعية مسئولية توفير البذور والأسمدة والمبيدات، بالإضافة لاستلام المحاصيل من الفلاح، وتوفير الدعم الفني له من إرشاد وتوعية، بهدف تسهيل دور الفلاح في الزراعة، وتحقيق نتائج جيدة علي أرض الواقع.