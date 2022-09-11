سليمان وهدان: إضافة لجنة السياحة للحوار الوطني خطوة مهمة في دعم الاقتصاد

قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، إن مجلس أمناء الحوار الوطني، شديد الحرص على إنجاحه تنفيذا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوى السياسية والاجتماعية في مصر، مشيرا إلى أن المجلس أجرى مراجعات على القضايا المطروحة للنقاش حتى اللحظات الأخيرة، حتى لا يترك أي قضية أو ملف دون إجراء حوار بشأنها، ما يؤكد جدية الحوار.

الدولة المصرية بقيادة الرئيس تسعى لدعم التحول الديمقراطي

وأضاف «وهدان» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني انتهى إلى إضافة قضيتين إلى المحور السياسي، هما الأحزاب السياسية، والنقابات والمجتمع الأهلي، لما لهما من أهمية في دعم التحول الديمقراطي الذي تسعى الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي من خلاله، إلى الترسيخ له كأحد أسس بناء الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى إضافة لجنة الشباب إلى لجان المحور المجتمعي، إقرارا من الجميع بدور الشباب في صناعة المستقبل، وأخيرا لجنة متخصصة في السياحة إلى لجان المحور الاقتصادي، لأهمية السياحة في دعم الاقتصاد الوطني، في حال تذليل العقبات التى تواجه هذا القطاع الحيوي.

أسماء مقرري اللجان تتمتع بالتخصص والخبرة

أكد عضو مجلس النواب، أن الأسماء التي جرى اختيارها بالتوافق بين أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني كمقررين ومقررين مساعدين، تتمتع بالتخصص والخبرة الكبيرة، بالإضافة إلى تنوعها السياسي والفكري، ما يرد على المشككين، موضحا أن الاختيارات جاءت متوازنة للغاية، دون تمييز لتيار دون الآخر، أو إقصاء لأي تيار وطني جاد ومؤمن بجدوى الحوار، في تحديد أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة.

مصلحة الوطن والمواطن أولا

ودعا «وهدان»، جميع القوى المشاركة في الحوار، بالاستعداد للجلوس معا على مائدة واحدة، لمناقشة القضايا الوطنية، تحت شعار مصلحة الوطن والمواطن أولا، مشددا على ضرورة الالتزام بالقواعد التي أقرها مجلس الأمناء لإنجاح هذا الحوار، والوصول إلى مخرجات من شأنها المساعدة في مواجهة التحديات التي تواجهها مصر، بسبب الأزمات العالمية المتتالية، وتأثيرها السلبي على مصر.