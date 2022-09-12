تظلمات التموين والمستندات المطلوبة.. خطوات سهلة على المواطنين

مازالت عمليات تقديم تظلمات التموين مستمرة من جانب شريحة كبيرة من المواطنين، الأمر الذي يجعل عمليات البحث عبر محركات «جوجل» مستمرة ومتواصلة من جانب المواطنين، عن الطرق الإليكترونية والسهلة، لتقديم تظلمات التموين، خاصة بعد أن تم حذف شريحة من منظومة الدعم لعدد من المواطنين، نظرا لتخطي الدخل الشامل، أو امتلاك سيارة حديثة من موديل 2018 أو أحدث. لهذا قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بفتح باب تظلمات التموين للمحذوفين، لبحث طرق رجوعهم للتموين مرة أخرى.

تظلمات التموين على الإنترنت

واستمرارا للدور الخدمي والاجتماعي لموقع وجريدة «الوطن»، نستعرض خلال السطور التالية، طرق وخطوات التقديم على تظلمات التموين.

ويتم تقديم التظلمات من خلال هذا الرابط، الأمر الذي يتطلب مجموعة من المستندات.

مستندات تظلمات التموين 2022

وتواصل مكاتب التموين والإدارات التموينية المختلفة في كافة المحافظات، تسلم المستندات المقدمة من المواطنين والخاصة بتظلمات التموين، وأصحاب بطاقات التموين التي تعرضت لعملية حذف من منظومة الدعم المرتبطة بصرف السلع التموينية، منذ شهر يونيو الماضي، وهذه المستندات هي:

- صورة البطاقة التموينية.

- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

- صور بطاقات الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة المقيدين على البطاقة.

- تذكرة صرف الخبز المكتوب بها: «ضرورة إثبات الدخل الشامل أو امتلاك السيارة».

- بيان بالأجر الشامل لصاحب البطاقة التموينية، من جهة عمله، على أن تكون مختومة بختم النسر.

- إحضار شهادة من المرور مختومة، بشأن بيانات السيارة المملوكة لصاحب البطاقة ومحدد بها الموديل الخاص بها، وذلك لإثبات عدم امتلاك سيارة بداية من موديل 2018 فأحدث.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد بدأت في استقبال تظلمات المواطنين المحذوفين من منظومة الدعم التمويني، وذلك من خلال مكاتب التموين، حسب عنوان كل بطاقة تموينية.