انقلاب سيارة محملة بكراتين بيض على الطريق الصحراوي في قنا (صور)

تواصل الوحدة المحلية في قرية المراشدة بمركز الوقف بمحافظة قنا إزالة آثار انقلاب سيارة تحمل كمية كبيرة من البيض، على طريق «نجع حمادي- الوقف»، شمال محافظة قنا، وتسببت في توقف حركة المرور.

إزالة آثار البيض على الطريق

قالت الوحدة المحلية في مركز المراشدة بمركز الوقف، إنه عقب الانتهاء من إزالة آثار البيض، سيجرى تسيير حركة المركبات على الطريق.

وكانت سيارة نقل محملة بالبيض، اليوم، انقلبت على الطريق الصحراوي الغربي «نجع حمادي- الوقف» في محافظة قنا، مما تسبب في عرقلة الطريق دون وجود أي إصابات في الأرواح.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ من النجدة بانقلاب سيارة بيض في قنا، ربع نقل محملة بالبيض على الطريق الصحراوي الغربي في نجع حمادي، بجوار الشركة اليابانية أمام مركز الوقف.

البيض يوقف السير على الطريق

وانتقلت قوة أمنية إلى مقر الواقعة، وتبين توقف حركة الطريق جراء انقلاب سيارة محملة بكراتين بيض، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتسيير حركة المرور، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وكلفت إدارة مرور قنا، بتقديم تقرير حول أسباب انقلاب السيارة ربع النقل.