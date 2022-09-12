أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، التي استمرت خلال الفترة من يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الجمعة الموافق 9/9/2022، وشملت طلاب الثانوية العامة الناجحين من الدور الأول، والمتخلفين عن التقدم للمرحلتين الأولي والثانية، والطلاب الناجحين في الدور الثاني، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، أنه يمكن لجميع طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق، الاطلاع على نتيجة التنسيق، من خلال زيارة موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت، عبر هذا الرابط.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق معهد فني تجاري، للشعبتين «علمي وأدبي»، وهو من المعاهد التي يبحث عنها عدد كبير من الطلاب.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، تنسيق معهد فني تجاري شبرا، لشعبتي علمي وأدبي، وفقًا لبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق معهد فني تجاري شبرا

* شعبة علمي

- تنسيق معهد فني تجاري شبرا 222.0 درجة.

* شعبة أدبي

- تنسيق معهد فني تجاري شبرا 236.0 درجة.

تنسيق المرحلة الثالثة

جدير بالذكر، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ذكرت في بيان لها، أن عدد الطلاب المتقدمين للمرحلة الثالثة للتنسيق، من شعبة علمي هو 106436 طالبًا، في حين تقدم نحو 89751 طالبًا لشعبة الأدبي.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة 196187 طالبًا، وعدد الطلاب المرشحين للمرحلة الثالثة في معاهد تابعة للوزارة من الشعبة العلمية 60904 طالبًا، إضافة إلى 65204 طالبًا شعبة أدبي.

كما أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، أن عدد الطلاب المرشحين للمرحلة الثالثة للتنسيق، الذين استنفدوا الرغبات 3606 طلاب من القسم العلمي، و1732 طالبًا من القسم الأدبي.