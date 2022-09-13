حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 13-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج القوس بطيبة القلب والشجاعة وقوة الشخصية، كما يعرف عنه اللسان السليط في بعض الأحيان عند تدخله في موقف أو دفاعه عن الحق، ودائما ما يصيب السهم ولا يخطئ أبداً، حيث إن كلامه فيه نوع من الجرأة وقد يزعج من حوله ويتسبب في أحراج لهم، ولكن رغم ذلك فهو لديه قدرة على المداواة ومعالجة الجروح تاركاً أطيب الأثر في نفس الشخص الآخر، كما يعشق الأجواء الرومانسية والخيالية والمغامرات، ويتميز مولود هذا البرج بالبراءة الدائمة مها تقدم في العمر فهو يعيش بروح طفل يحب الانطلاق واللعب وممارسة مختلف الهوايات لكي يشغل وقته ويشعر بالسعادة، كما أنه عفوي في تعبيراته وكلامه.

وفي السطور الآتية تقدم بوابة «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

يتواجد القمر في منزل الحب اليوم مما يعدك بأوقات سعيدة كما تعقد لقاء عاطفي لا ينسى، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

تبدو اليوم ودودا في تعاملاتك مع الآخرين وتشعر بالحيوية وترغب في الانفتاح على العالم، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.