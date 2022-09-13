«السياحة» تبدأ في تجهيز مواد دعائية للترويج للمعارض والحوافز بمصر

أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، أنها بصدد إعداد قاعدة بيانات عن سياحة الحوافز والمؤتمرات بمصر للبدء في إنتاج مجموعة من المواد الدعائية للترويج لهذا النمط السياحى المهم.

بيانات الفنادق الراغبة في تنظيم سياحة المعارض والحوافز

وطالبت الهيئة غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية بسرعة موافاتها بالبيانات الخاصة بالفنادق التى ترغب فى المشاركة فى سياحة الحوافز والمؤتمرات وذلك من خلال موافاة الهيئة بالبيانات الخاصة بقاعة الإجتماعات والمواتمرات بالفنادق من حيث :

- عدد القاعات

-مساحة القاعات

- السعة من حيث عدد الحاضرين

- التجهيزات التقنية المستخدمة

- القدرة على استضافة فعاليات مختلطة (Physical&Online)HYBRID EVENTS)

- توافر منطقة مخصصة لإستضافة المعارض ومساحتها- اسم مسئول للتواصل بكل فندق يشمل (الاسم- الوظيفة - التليفون - الأيميل )

- ملف يحتوى على صور عالية الجودة للقاعات المذكورة.

وأوضحت الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة أنه سيسمح لمسئول الشركة المنتجة للمواد الدعائية بالتصوير فى الفندق وذلك بالتنسيق مع الفندق ،موضحة أن تلك البيانات سترسل إلى المكتب المركزى لسياحة الحوافز بالهيئة على الإيميل الخاص بها.

المشاركة بالمعارض الدولية

وفى نفس السياق أعلنت وزارة السياحة والآثار،أنها ستشارك بمعرضين لسياحة الحوافز والمؤتمرات بالولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا، الأول هومعرض "imex" المقام بولاية لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر المقبل ، والثانى معرض "ibtm" المقرر إقامته بمدينة برشلونة الإسبانية خلال الفترة من 29 نوفمبر المقبل وحتى يوم 1 ديسمبر 2022.

ومن جهتها حددت غرفة المنشآت الفندقية،التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية،قيمة مشاركة كل فندق بالجناح المصرى بالمعرض بـ 2750 يورو تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع بإسم الغرفة .

يشار إلى أن أهمية مشاركة وزارة السياحة بهذان المعرضان تكمن فى أنهما يضمان أكبر عدد من الدول العارضة وأكبر عدد من إجمالى عدد الزائرين المهنيين .