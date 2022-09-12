الحد الأدنى لتنسيق معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للمعاهد التي تقبل طلاب الثانوية العامة ضمن تنسيق المرحلة الثالثة، أبرزها معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية، موضحة أن نتيجة التنسيق يمكن الحصول عليها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وكتابة رقم الجلوس والرقم السري للطالب.

تفاصيل الحد الأدنى لتنسيق معهد العجمي

وأضافت الوزارة عبر موقع التنسيق الإلكتروني، تفاصيل الحد الأدنى لتنسيق معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية 220.0 درجة، منوهة بضرورة طباعة بطاقة الترشيح وإرفاقها ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم للعام الدراسي الجديد.

الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية، بحسب ما أعلنتها وزارة التعليم العالي، تشمل الآتي:

- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة 354.0 درجة.

- كلية الألسن بجامعة كفر الشيخ 351.0.

- كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية 348.0 درجة.

- كلية سياسة واقتصاد جامعة السويس 345.0 درجة.

- كلية سياسة واقتصاد جامعة بني سويف 340.0 درجة.

- تنسيق كلية الألسن جامعة عين شمس 338.0 درجة.

- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338.0 درجة.

- ألسن جامعة الفيوم 337.0.

- كلية ألسن جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة 333.0.

- ألسن جامعة بني سويف 333.0.

- ألسن جامعة المنيا 332.0 درجة.

- ألسن جامعة سوهاج 331.0 درجة.

- كلية الإعلام جامعة القاهرة 330.0 درجة.

- كلية ألسن جامعة أسوان 330.0 درجة.

عدد الطلاب المرشحين من الشعبتين العلمي والأدبي

وكانت وزارة التعليم العالي، أعلنت إجمالي عدد الطلاب المُرشحين من الشعب العلمية 102830 طالب وطالبة، وإجمالي عدد الطلاب المُرشحين من الشعبة الأدبية: 88019 طالب وطالبة، وإجمالي عدد الطلاب المُرشحين من الشعبتين: 190849 طالب وطالبة في تنسيق المرحلة الثالثة.

وأكدت الوزارة أن عدد الطلاب الذين جرى ترشيحهم على الكليات والمعاهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2022 بلغ 579612 طالب وطالبة.