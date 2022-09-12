تنسيق معهد العباسية للعلوم التجارية 2022.. تعرف على الحد الأدنى للقبول

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحد الأدنى لتنسيق معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية شعبة نظم ومعلومات، موضحة أنه تم الإعلان عن الحد الأدنى له ضمن تنسيق المرحلة الثالثة، صباح اليوم لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد، مؤكدة أنه جار الاستعداد للدراسة بالجامعات.

الحد الأدنى لتنسيق معهد العباسية للعلوم التجارية

وأضافت الوزارة عبر موقع التنسيق الإلكتروني، أن الحد الأدنى لتنسيق معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية شعبة نظم ومعلومات 228من درجة، مؤكدة أنه يمكن الحصول على النتيجة من موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس والرقم السري، ثم طباعة بطاقة الترشيح وإرفاقها ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم.

موعد فتح تقليل الاغتراب

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب في حدود النسبة المُقررة وهي 10% وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية بداية من يوم الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر الجاري حتى يوم السبت الموافق 17 من نفس الشهر، وذلك للطلاب المُرشحين في المرحلة الثالثة وطلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا منه بالتقدم لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر.

ضوابط تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

وأوضحت الوزارة، أن التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط ولا توجد تحويلات ورقية ويكون لمرة واحدة فقط والتحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، مشددة على ضرورة استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق معهد العباسية للعلوم التجارية

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- الدخول على تنسيق الثانوية العامة.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- الضغط على زر «عرض النتيجة».

- تظهر النتيجة ويجب طباعة بطاقة الترشيح.