حظك اليوم برج الميزان الاثنين 12-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الميزان من الشخصيات التي تكره الكذب والخيانة وتجد صعوبة في مسامحة مثل هذه الأخطاء، كما أنه من محبي تقديم المساعدات وتقديم يد العون المحبة للتفاصيل البسيطة، لأنها تلفت النظر لأصدقائه، كما أنه من الشخصيات الاجتماعية ومع هذا فهو لا يخشى للوحدة أو البقاء في عزلة.

وفي التقرير التالي، تنشر بوابة «الوطن» في السطور التالية، ضمن سلسلة الموضوعات الخبرية التي تنشر على مدار الساعة، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الميزان من محبي متابعة الفلك والكواكب وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة للجريدة.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الميزان اليوم، القمر في مواجهة برجك وعليك أن تجتهد اليوم لتحافظ على تركيزك وهدوء أعصابك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: إذا كنت متزوجا كن لطيفا مع شريك حياتك، ولا تبالغ في الغضب والعناد.

مشاهير برج الميزان

وعلى رأس نجوم برج الميزان الفنانتين روبي وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان عمرو دياب وبهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.