حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 12-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يتابع البعض حظك اليوم بشكل يومي، الذي يتغير بشكل مستمر بسبب تغير حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على الأبراج السماوية الـ12.

وفي التقرير التالي، تنشر بوابة «الوطن» تفاصيل حظك اليوم وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة للجريدة.

حظك اليوم برج الحمل 12-9-2022 على الصعيد المهني

لمواليد برج الحمل، القمر في برجك يمدك بالطاقة والموهبة التنظيمية والفلك لا يزال يدعوك إلى التحفظ كي تحقق رغباتك.

حظك اليوم برج الحمل 12-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تتمتع اليوم بجاذبية كبيرة ويساعدك ذلك على التأثير في الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الثور 12-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للتأمل وتساعدك بصيرتك على الاستنتاج الجيد، فقط لا تعلن خططك وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الثور 12-9-2022 على الصعيد المهني

فينوس والشمس في منزل الحب مما يجعل الوقت مناسبا لقضاء أوقات رائعة مع الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-9-2022 على الصعيد المهني

تتمتع بطاقة رائعة وتبرز شخصيتك، فقط تجنب الانزلاق في نشاطات أو أقوال غير مدروسة.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بنشاطات ممتعة وقد تجمعك أوقات رائعة مع الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج السرطان 12-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. تذكر أن السرعة لن تفيد إذا أهملت التفاصيل في سعيك لهدفك وتحكم في ردود أفعالك.

حظك اليوم برج السرطان 12-9-2022 على الصعيد المهني

يجب أن تكون أكثر صبرا ومرونة إذا واجهت جمودا وتعنتا في حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الأسد 12-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على تحقيق مكاسب ونجاحات وتبدو مغامرا من الدرجة الأولى.

حظك اليوم برج الأسد 12-9-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل الأصدقاء يمنحك كل الحيوية والطاقة، ترتفع معنوياتك وتبدو قادرا على العطاء.

حظك اليوم برج العذراء 12-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات مما يجعلك تحقق مكسبا وتقدم آراءك اليوم بلباقة وموضوعية، وتخطط جيدا للمستقبل.

حظك اليوم برج العذراء 12-9-2022 على الصعيد العاطفي

تتحرر من ضغوط وتستطيع أن تصلح علاقاتك وتتحسن الأجواء من حولك.

حظك اليوم برج الميزان 12-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تجتهد اليوم لتحافظ على تركيزك وهدوء أعصابك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 12-9-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا كن لطيفا مع شريك حياتك، ولا تبالغ في الغضب والعناد.

حظك اليوم برج العقرب 12-9-2022 على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تنظم جهودك وتوظفها في اتجاه سليم، وتثبت قدراتك.

حظك اليوم برج العقرب 12-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يساعدك اليوم على عمل توازن بين علاقاتك العاطفية والعائلية.

حظك اليوم برج القوس 12-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تتمتع اليوم بالحماس الذي يدفعك لتخطو نحو الأمام بثقة.

حظك اليوم برج القوس 12-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحب يجعلك رومانسيا متفهما وودودا ويعدك بأوقات عاطفية حلوة.

حظك اليوم برج الجدي 12-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك، واليوم عليك أن تتعامل بهدوء ولطف مع المشاكل المهنية والعائلية.

حظك اليوم برج الجدي 12-9-2022 على الصعيد المهني

اليوم إذا لم تمض الأمور بسلاسة في علاقتك بمن تحب، فعليك أن تصبر وتحافظ على ابتسامتك.

حظك اليوم برج الدلو 12-9-2022 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تسير بهدوء وحكمة ويساعدك ما لديك من تصميم وإرادة قوية.

حظك اليوم برج الدلو 12-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم على تحقيق توازن وعطاء جميل في حياتك الخاصة.

حظك اليوم برج الحوت 12-9-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني قد يصيبك بالتشوش، وعليك أن تبحث وتمحص جيدا.. راجع جيدا خطواتك وحافظ اليوم على التوازن بين دخلك ونفقاتك.

حظك اليوم برج الحوت 12-9-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس بمواجهة برجك ومن المهم أن تحافظ على اللباقة.