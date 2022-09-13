«المخزون» يؤَمن السوق من السلع الاستراتيجية.. و«الغرف»: يكفي لـ13 شهرًا

خطةٌ مُحكمة، واستراتيجية جديدة تبنتها الدولة المصرية، لتأمين احتياجات المصريين من السلع بأسعارٍ في متناول الجميع، رغم ما يمُر به العالم من أزماتٍ متتاليةٍ أثّرت على الاقتصاد بينها جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، فوجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بالعمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، ليكفي حاجة السوق المحلية عدة أشهر، في وقتٍ يشهد فيه العالم ارتفاعًا في أسعار السلع.

واستطاعت مصر بفضل جهود القيادة السياسية تأمين احتياجات الشعب مع السلع، من خلال عدد كبير من المشروعات الزراعية والصناعية وإصدار قرارات من شأنها العمل على وجود وفرة في المخزون الاستراتيجي؛ ليكون ذلك أبلغ ردٍ على مزاعم اختفاء السلع من السوق، التي تستهدف النيّل من استقرار البلد.

ونفى مسؤولون وتجار في الغرف التجارية، اختفاء عددٍ من السلع وجاء في مقدمتها الشاي والبُن والسجائر من السوق المحلية، مؤكدين أنّ هناك وفرةً في المخزون الاستراتيجي لأغلب السلع، تكفي الطلب المحلي لمدة عام تقريبا، وأن ما يتردد بشأن «النقص» أكاذيب تستهدف النيّل من استقرار السوق المصرية.

المبيعات القوية تؤشر على وفرة في المعروض

وقال عدد من المسؤولين والتجار، إنّ مصر تمتلك مخزوناً استراتيجياً من السلع يكفي بعضه لـ13 شهراً، وإن المبيعات القوية مؤشر على وفرة المعروض، ولا تنبيء عن وجود مشكلات، خاصة مع التيسيرات الممنوحة للمستوردين، من قبل وزارة المالية، بسرعة الإفراج عن السلع حال نقص مخزونها الاستراتيجي لدى الشركة المستوردة عن 3 أشهر.

الشاي كافٍ لـ13 شهراً

أكد عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، لـ«الوطن»، أن مخزون الشاي يكفي 13 شهراً، مشيراً إلى أنّ ما يتم الإفراج عنه في المواني المصرية يبشر بزيادة المخزون، وتوافر السلعة لمدة أطول، وهو ما يتفق معه عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حازم المنوفي.

تيسيرات من وزارة المالية للمستوردين

ونوّه عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرارات وزارة المالية المتعلقة بالتيسيرات الممنوحة للمستوردين، لسرعة الإفراج عن الشحنات، وقال إنّ أي شركة يقل مخزونها الاستراتيجي عن 3 أشهر فإن التعليمات الصادرة هي سرعة الإفراج عن السلع، للحرص على وجود سيولة سلعية في السوق، مثل اللحوم والحبوب والقمح والذرة والزيوت.

مبيعات البُن في السوق المصرية كبيرة

وأكد حسن فوزي، رئيس شعبة البن الأخضر في الغرفة التجارية، لـ«الوطن»، أنّ مبيعات البُن في السوق المصرية كبيرة، وإن تراجع الإنتاج عالميًا بفعل موجات جفاف المحاصيل في البرازيل، الأكبر إنتاجًا على مستوى العالم.

وأشار رئيس شعبة البن الأخضر في الغرفة التجارية، إلى أنّه لا وجد فجوة بين العرض والطلب، وأن المخزون الاستراتيجي من البُن يكفي أكثر من شهرين على أقل تقدير، موضحاً أن رصيد السلعة آمن في السوق المصرية.

السجائر متوفرة في السوق المحلية

أما إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر، يرى أنّ السجائر متوافرة في السوق المحلية، وإن شهدت السوق تلاعبات من قبل بعض تجار التجزئة قبل تحريك الأسعار الأخير، مشيراً إلى أنّ الشركات تتعاون مع الأجهزة الرقابية؛ لضبط ومكافحة هذه الممارسات.