قبل بداية فصل الشتاء.. استعدادات «القابضة للمياه» لمواجهة الأمطار 

استعدادا لاقتراب موعد فصل الشتاء، وبدء موسم سقوط الأمطار والسيول، أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، توجيهات عدة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، التابعة للشركة القابضة، على مستوى الجمهورية، بشأن الاستعداد الكامل للتعامل مع سقوط الأمطار بموسم الشتاء، كي لا تتعرض أي من المناطق على مستوى محافظات الجمهورية إلى الغرق أو تعطل حركة المرور لساعات طويلة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل استعدادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لمواجهة موسم الأمطار والسيول، وفقا لما صدر عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى بيان لها.

استعدادات الشركة «القابضة» لمواجهة الأمطار

- حصر النقاط الساخنة وتوقيعها على خرائط (GIS)، والاستعانة بأجهزة التتبع لمتابعة العربيات من داخل غرفة العمليات المركزية.

- رفع حالة الاستنفار الكامل حتى للشركات التي لا يتوقع سقوط أمطار بمناطقها، لتكون مستعدة للدفع بأي مساعدات للشركات الأخرى طبقًا للاحتياج.

- مراجعة المناطق الساخنة التي قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار.

- تطهير شبكات الصرف وشنايش الأمطار.

- التأكد من جاهزية المحطات والروافع.

- تكثيف عمليات التطهير، رفع كفاءة المحطات، وصيانة خطوط الصرف.

- رفع كفاءة المعدات «الشفاطات، الشفاط النافوري، البدالات».

- توفير الأمن الصناعي والملابس الآمنة للعاملين بالشركة استعدادا للتعامل مع الأمطار على أرض الواقع.

- توافر الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية والمعدات.

- مراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات.

- والتأكد من جاهزية جميع المعدات أثناء سقوط الأمطار لحين الانتهاء من موسم الشتاء.

- تخصيص خط ساخن برقم 125 ومراكز لخدمة العملاء.

- تشكيل فرق متابعة ميدانية على مدار 24 ساعة.

- تفعيل غرفة العمليات المركزية بالشركة القابضة والمتابعة المستمرة لغرف الأزمات والطوارئ بالشركات التابعة بالمحافظات.

- التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية، من خلال التنسيق الكامل بين الشركة والهيئة العامة للأرصاد الجوية وغرف العمليات الشركة القابضة، لمعرفة تطورات حالة الطقس.