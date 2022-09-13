«صوت بيروت» تبيع أرشيفا غنائيا من العيار الثقيل.. تزينه صباح وفيروز وجورج وسوف

أعلنت شركة الموسيقى المستقلة «ريزرفوار ميديا إنك» المدرجة في بورصة ناسداك تحت رمز «RSVR»، بالتعاون مع «بوب أرابيا»، عن استحواذهما على شركة الإنتاج الموسيقى اللبنانية الشهيرة «صوت بيروت»، في إطار استراتيجية الشركة الأولى في الأسواق الناشئة، التي تسعى لتنويع حقوق الشركة الموسيقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سريعة النمو.

ميلاد كبير لـ«صوت بيروت»

تأسست شركة «صوت بيروت» عام 1980، وتمكنت خلال فترة وجيزة أن تفرض نفسها على سوق الموسيقى، إذ استطاعت أن تستحوذ على حقوق التسجيل الصوتي والنشر لما يقرب من 3000 أغنية، تشكل قطاعًا كبيرًا من موسيقى البوب اللبنانية في فترة الثمانينات ومنتصف التسعينيات، ويضم كتالوجها مجموعة متنوعة من الأغاني العربية الكلاسيكية من شتى أنحاء الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عدد من فناني البوب المعاصرين من منقطة الشام.

نجوم العالم العربي بكتالوج «صوت بيروت»

كوكبة مميزة من نجوم العالم العربي، تمنح أرشيف «صوت بيروت» ثقلا كبيرا، في مقدمتهم الفنان السوري غزير الإنتاج جورج وسوف، الذي باع أكثر من 60 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، ويعد أحد أنجح المطربين العرب في عصره، بخلاف الفنان اللبناني راغب علامة، الذي استطاع أن يتربع بعد ألبوم «قلبي عشقها» على قمة التوزيعات، كما شارك في تحكيم عدد من برامج المواهب مثل «أراب آيدول» و«إكس فاكتور» و«ذا فويس».

كتالوج الشركة الحافل، يضم الفنانة الأسطورية صباح، التي استطاعت خلال مسيرتها الفنية أن تقدم أكثر من 20 ألبوما موسيقيا، وأكثر من 3000 أغنية باللهجتين المصرية واللبنانية، بالإضافة إلى نجوم لبنانيين آخرين، من بينهم الملحن زياد الرحباني، الذي ألف ولحن العديد من الأغاني لوالدته المطربة والأيقونة اللبنانية فيروز، مثل: «أنا عندي حنين» و«عندي ثقة فيك» و«البوسطة»، وعمل أيضًا مع الفنان جوزيف صقر، ولحّن له «ليه عم تعمل هيك»، وألبوم «بما إنو» و«اسمع يا رضا» و«أنا اللي عليك مشتاق».

أكبر عملية استحواذ لـ«ريزرفوار»

علق المنتج والمؤلف الموسيقي سبيك، مؤسس «بوب أرابيا» ونائب الرئيس التنفيذي لـ«ريزرفوار» للأسواق الدولية والناشئة، على تلك الخطوة المهمة، قائلًا: «إن الاستحواذ على (صوت بيروت) يعزز من حضور شركتينا في العالم العربي، فهذه ليست فقط أكبر عملية استحواذ قمنا بها في الشرق الأوسط -من حيث حجم الكتالوج الموسيقي-، لكن إذا تم النظر إليها في إطار كل الصفقات المهمة التي قمنا بها هذا العام، يصبح من الواضح أننا أثبتنا أنفسنا بقوة كلاعب مؤثر في مجال الموسيقي العربية».

وأضافت جلنار خسروشاهي الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ريزرفوار»: «تواصل شركتنا إظهار التزامها باستراتيجيتنا للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الناشئة، من خلال جهودنا مع (بوب أرابيا) وصفقاتنا كالاستحواذ على (صوت بيروت)»، متابعة: «نحن الآن نمثل نطاقًا متزايدًا من التنوع في الموسيقي في الشرق الأوسط، عبر أصوات وعصور وحقوق نشر مختلفة.. نحن في غاية التحمس لمشاركة هذه الموسيقى على نطاق عالمي، خاصًة ونحن لا نزال نرى اهتمامًا متزايدًا بالموسيقى الإقليمية في العالم أجمع».