إزالة 51 حالة تعد ضمن المرحلة الثانية من الموجة 20 بكفر الشيخ

واصلت محافظة كفر الشيخ، حملاتها المكبرة لإزالة التعديات بالمراكز والقرى، ضمن المرحلة الثانية من الموجة 20، والتي تستمر حتى 29 سبتمبر الجاري، بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية في هذا الشأن، لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها.

27 تعديا في مركزين

وأسفرت جهود الحملات، اليوم الثلاثاء، عن إزالة 27 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال حملات مكبرة بمركزي دسوق وقلين، على مساحة 260 مترا، و5 قراريط و7 أسهم.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار الحملات المبكرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتاً إلى إزالة 51 حالة تعد على مساحة 1634 متراً و8 قراريط و17 سهم.

وأوضح، أنه يتم التركيز لإزالة حالات التعدي في المهد، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف، بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

المرحلة الثانية من الموجة 20

وأشار المحافظ، إلى أن المرحلة الثانية من الموجة 20 للإزالات تنتهي في 29 سبتمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى منها في أول الشهر الجاري، على أن تبدأ المرحلة الثالثة في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.