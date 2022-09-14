شروط الحصول على شقة لمحدودي الدخل.. التقديم يبدأ أكتوبر المقبل

بعد الإعلان الجديد للمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3» يتطلع العديد من المواطنين للحصول على شقة كاملة التشطيب بالتقسيط على 30 سنة، بفائدة مالية 3%.

البنك الأهلي يعلن عن شروط تمويل الشقة من الوزارة

وأكد البنك الأهلي في منشور له على الموقع الالكتروني إنّ شروط الحصول على شقة لمحدودي الدخل، تُحدد من قبل صندوق التمويل العقاري، ومن بين تلك الشروط عدم امتلاك المتقدم أي وحدة سكنية حتى في حالة الميراث، إلى جانب حد أقصى للدخل 6000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، وألّا يقل سن الراغب في الحصول على شقة عن 21 عامًا في تاريخ منح التمويل ولا يتعدى 60 عامًا.

شروط الحصول على شقة

وفقًا لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يجب دفع مقدم يبدأ من 10% لوحدات محدودي الدخل، ويبدأ من 15% لوحدات متوسطي الدخل ويتم تقسيطها لمدة 30 سنة بسعر فائدة متناقصة 3% سنويًا، وفقًا للشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو 2021، مضيفة أن أسعار بيع الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد تتراوح ما بين 194 و310 آلاف جنيه، بينما تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.