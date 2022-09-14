مصرع شخص دهسته سيارة أثناء عبوره طريق أسيوط الغربي

لقى شخص مصرعه، دهساً أسفل عجلات سيارة على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، أثناء عبوره الطريق إلى الإتجاه الآخر، بعدما صدمته سيارة مسرعة.

بلاغ بمصرع شاب

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع شاب دهسته سيارة مسرعة على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، قبل الطريق الإقليمي اتجاه القاهرة.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقل ضباط مركز شرطة طامية إلى مكان حادث طريق أسيوط الغربي اليوم، قرب مفارق جرزا، وجرى معاينة جثة الشاب، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال سائق السيارة المتسبب في الحادث.

نقل الجثة للمشرحة

وجرى استدعاء سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، بعدما صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر المحضر اللازم حول الحادث وظروفه وملابساته، وأخُطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.