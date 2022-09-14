آخر موعد لتقليل الاغتراب 2022-2023.. السبت المقبل

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على التنسيق أن آخر موعد لتقليل الاغتراب 2022-2023 هو السبت المقبل، لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2022 والمرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من المرحلة الماضية، لافتا إلى عدم وجود نية لمد موعد تسجيل مرحلة تقليل الاغتراب، وأن عدد الطلاب الذين سجلوا لمرحلة تقليل الاغتراب تجاوز 10 آلاف طالب وطالبة.

آخر موعد لتقليل الاغتراب 2022-2023

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بعد تحديد آخر موعد لتقليل الاغتراب 2022-2023 وغلق الموقع الإلكتروني، سيتم فرز الرغبات وتوزيع الطلاب وفقاً للاشتراطات والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية، مؤكداً أن التحويلات للطلاب الجدد يكون إلكترونيا ولا توجد تحويلات ورقية، لافتا إلى مكتب التنسيق يتابع لحظيا أعمال تنسيق الجامعات وأنه لم يتم رصد اي مشكلات حتى الآن.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية استقبال طلاب تنسيق القبول 2022 المرشحين للكليات لتقديم أوراقهم وفقاً للمواعيد والضوابط التي حددتها الجامعات، أبرزها التشديد على تطبيق إجراءات مواجهة كورونا.