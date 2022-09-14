خطوات تسجيل الرغبات لطلاب دبلوم صنايع وتجارة وزراعة 2022.. يبدأ غدا

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن خطوات تسجيل الرغبات لطلاب دبلوم صنايع وتجارة وزراعة 2022، التي تبدأ غدا الخميس، مؤكدة أن التنسيق يجري إلكترونياً عبر موقع التنسيق، ويجب على الطلاب الالتزام بكل القواعد المحددة لتسجيل الرغبات.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن تسجيل الرغبات لطلاب دبلوم صنايع وتجارة وزراعة 2022 سيكون متاحا بدءاً من غد الخميس حتى يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر الجاري، مؤكدة أن هناك جامعات تكنولوجية جديدة دخلت خدمة التنسيق وتقدم برامج مميزة بينية تواكب احتياجات سوق العمل.

خطوات تسجيل الرغبات لطلاب دبلوم صنايع وتجارة وزراعة 2022

ترصد «الوطن» في إطار خدماتها التعليمية التي تقدمها للقراء، خطوات تسجيل الرغبات لطلاب دبلوم صنايع وتجارة وزراعة 2022 بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم العالي موعد انطلاق التنسيق رسمياً:

أولاً: بالنسبة للحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام «الثلاث - الخمس» سنوات:

- يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني.

- يحدد الطالب نوع المؤهل «صناعي أو تجاري أو زراعي» ثلاث سنوات أو خمس سنوات.

-‌ يكتب الطالب رقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها.

- يكتب الطالب الرقم السري الخاص به المُدرج باستمارة النجاح.

- يظهر أمام الطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح.

- يجب على الطالب تأكيد البيان بالضغط على مفتاح «نعم».

- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح.

- احتفاظ الطالب بالرقم السري بهدف تعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة.

- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته.

- يمثل الرقم السري ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي جرى تدوينها.

ثانياً: بالنسبة للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية:

- يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني.

- يحدد نوع المؤهل.

- يدخل الطالب رقم الكود الخاص به.

- يدخل الطالب الرقم السري الخاص به.

- يظهر أمام الطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود.

- يجب على الطالب تأكيد البيان بالضغط على مفتاح «الخطوة التالية»

- يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص به.

الاحتفاظ برقم الكود والرقم السري بهدف تعديل الرغبات في أي وقت وقبل إعلان النتيجة.

- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته.

- يمثل الرقم السري ورقم الكود ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها إذ سيجري الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله.