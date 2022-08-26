خبراء لـ«مساء DMC»: مصر وصلت لمعدل نمو اقتصادي جيد رغم الأزمة العالمية

خصص برنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، فقرة لاستعراض دور الدولة في برامج الحماية الاجتماعية، وإجراءات الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية.

مؤتمر رئيس الوزراء كشف نقاط هامة

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مؤتمر رئيس الوزراء كان كاشفًا لعدد من النقاط المهمة وما توصلت إليه الدولة من سياسات مالية واقتصادية، وجرى التطرق لمعدلات النمو الاقتصادي، والذي وصل 6.6% وهذا رقم جيد للغاية في ظل الأزمات العالمية، وتستطيع بناء الدولة على هذا النمو في الفترات المقبلة.

وأضاف «السيد»، أن مصر حققت في التسعة أشهر الماضية معدل نمو اقتصادي جيد، ومعدل الاقتصاد الذي كانت تستهدفه مصر يزيد عن 6.5% وهذا تحقق، مؤكدًا أن مصر من الدول القليلة حول العالم استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة جدًا.

أهمية العمل الأهلي في برامج الحماية

من جانبه قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، إن الدولة استهدفت إعادة الاستقرار في مؤسسات الدولة من كافة النواحي، وأخذت شوطًا في هذا المجال ترتب عليه برنامج للإصلاح الاقتصادي نقدي ومالي عنيف في 2016، وترتب عليه حدوث فوائض في الموازنة العامة والتي جعلت الدولة منذ مارس 2019 تبدأ في توجيه برامجها للنواحي الاجتماعية ومحدودي الدخل مثل حياة كريمة.

وأشار «مصطفى» إلى أن دور العمل الأهلي كان له عامل كبير فاستعانت الدولة بمؤسسات العمل الأهلي للوصول للمناطق النائية والبعيدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لإيصال الاحتياجات لهذه المناطق.