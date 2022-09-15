تردد زي ألوان.. تعرض مجموعة كبيرة من الأعمال التركية والهندية

تواصل قناة زي ألوان، التي تُبث من خلال قمري نايل سات وعرب سات، عرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأعمال الدرامية والسينمائية الهندية والتركية والعربية والأجنبية تناسب جميع أفراد الأسرة.

وتزداد عمليات البحث على تردد زي ألوان، خاصة من محبي الأعمال الدرامية والسينمائية الأجنبية والهندية والتركية، نظرًا لأن معظم الأعمال المعروضة على القناة جديدة تتم بنظام العرض الأول.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تحرص على تقديمها بوابة «الوطن» الإخبارية، نرصد في السطور التالية ، تردد قناة زي ألوان، وذلك على القمرين الصناعيين عرب سات، ونايل سات، وجاء كالتالي:

تردد قناة زي ألوان على القمر الصناعي نايل سات

- التردد: 11939.

- معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد قناة زي ألوان على القمر الصناعي عرب سات

- القمر الصناعي عرب سات

- التردد: 12111.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي V.

خريطة قناة زي ألوان

عدد كبير من نجوم الدراما والسينما الهندية والعربية والتركية والأجنبية، يكونون ضيوفًا دائمين على خريطة قناة زي ألوان، من خلال الأعمال المختلفة التى تعرض على مدار اليوم وبشكل أسبوعي أيضًا، وتعرض العديد من المسلسلات مثل «حب العمر، و جودان، تجمعنا علاقة، قلوب أنانية».