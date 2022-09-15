كل ما تريد معرفته عن معهد ترميم الآثار بالأقصر.. الشروط ومجالات العمل

تمتلك مصر النصيب الأكبر من الآثار على مستوى العالم، لذلك يعد العمل بالآثار من المهن التي ترتبط بتاريخ وهوية مصر، وتهتم الدراسة في المؤسسات العلمية، بالحفاظ على هذا الكنز الوطني، ويستهدف المعهد الفني لترميم الآثار بالأقصر، بتأهيل الطلاب لسوق العمل في هذا المجال.

الدراسة في معهد ترميم الآثار بالأقصر

انطلاقا من أهمية المعهد، تقدم «الوطن» كل ما تريد معرفته عن المعهد الفني لترميم الآثار بالأقصر، بحسب الصفحة الرسمية للمعهد عبر موقع «فيسبوك».

1- معهد حكومي ويمنح الطالب بعد إنهاء مدة دراسته، شهادة فني ترميم آثار.

2- تبلغ مدة الدراسة بالمعهد سنتان.

3- في حالة تفوق الطالب وحصوله على تقدير جيد جدا، له حق الالتحاق بكلية (الآثار والفنون التطبيقية والجميلة، والمعاهد العليا للهندسة).

4- الدراسة في المعهد عملية بنسبة 40%.

5- يقبل طلاب الثانوية العامة 2022 الحاصلين على حد أدنى للمجموع 230 درجة.

6- يقبل معهد ترميم آثار بالأقصر، الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية (ونظائرها)، نظام الثلاث سنوات

شعب وأقسام المعهد الفني لترميم الآثار بالأقصر

يضم المعهد العالي لترميم الآثار ثلاث شعب كالتالي:

1- شعبة الترميم الدقيق

2- شعبة الترميم المعماري

3- شعبة مقتنيات المتاحف.

معهد ترميم الآثار بالاقصر

مجالات العمل لخريجي المعهد الفني لترميم الآثار:

- العمل مرمم آثاري بالمجلس الأعلى للآثار والشركات الخاصة.

- العمل كمرمم معماري للمنشآت التاريخية والآثرية بالمدن التاريخية.

- مرمم بالمتاحف التاريخية والآثرية.

- مرمم بواقع بعثات الحفر الآثري.

- مرمم للمجموعات الخاصة لدى الأشخاص والجهات الاعتبارية.

الأوراق المطلوبة للتقديم لمعهد ترميم الآثار:

- شهادة المؤهل الدراسي

- شهادة الميلاد مميكنة

-عدد 6 صور شخصية حديثة 4*6

- شهادة لقاح كورونا

- صورة بطاقة الرقم القومي

- بطاقة الترشيح المطبوعة من مكتب التنسيق

- نموذج 2 جند للذكور

- نموذج 6 جند أو نموذج 7 جند للذكور.

- جميع الأوراق المطلوبة أصل و3 صور.