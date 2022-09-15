تنسيق معهدي النيل والصفوة 2022 في القليوبية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحد الأدنى لتنسيق معهد النيل والصفوة، موضحة أن معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية يقبل طلاب الشعبة العلمية في الثانوية العامة الحاصلين على مجموع 262.0 درجة.

تنسيق معهد النيل العالي للهندسة

وأضافت الوزارة عبر موقع التنسيق الإلكتروني، أن الحد الأدنى لتنسيق معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 253.0 درجة لطلاب الشعبة العلمية في الثانوية العامة والحد الأدنى لتنسيق معهد النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 207.0 درجة.

وبالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية، أكدت وزارة التعليم العالي، أن الحد الأدنى لتنسيق معهد النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 208.0 درجة ومعهد النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 208.0 درجة.

المعاهد الخاصة المعتمدة رسميا

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم العالي المعاهد الخاصة العالية الهندسية والتي تضم 56 معهدًا، منها معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة ومعهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا ومعهد طيبة العالي للهندسة بالقاهرة ومعهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة والمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة ومعهد الصفوة العالي للهندسة والمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

كما تضم المعهد العالي للهندسة بـ 6 أكتوبر ومعهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر ومعهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه- الجيزة والأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي ومعهد الجزيرة العالي للهندسة التكنولوجيا بالمقطم والمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة ومعهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرا منت والمعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة ومعهد السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر.

وتشمل أيضا المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ ومعهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة- الإسكندرية والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور والمعهد العالى للهندسة ببلبيس وأكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر والمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان والمعهد التكنولوجي العالي فرع السادس من أكتوبر والمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة ومعهد الأهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر.