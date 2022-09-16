كشف ملابسات مقطع فيديو يظهر تعدي شخص على آخر بالإسكندرية 

رصدت الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو متداول على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر خلاله تعدي أحد الأشخاص على آخر بالضرب، ممسكاً بيده حذاء، وإجباره على تقبيل قدمه داخل إحدى المحلات بمحافظة الإسكندرية.

تحديد هوية الشخص

وتمكنت الأجهزة الأمنية تحديد هوية الشخص المُعتدى عليه، الظاهر في المقطع المتداول، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وتبين عدم تقدمه ببلاغ فى هذا الشأن، لافتة إلى استدعائه وسؤاله حول الواقعة، وأقر تعد أحد الأشخاص عليه وبرفقته شخصين، جميعهم مقيمين في دائرة قسم شرطة أول العامرية ولهم معلومات جنائية.

خلافات سابقة

وضبطت الأجهزة الأمنية، الأشخاص المعتدين وبمواجهتهم، أقروا وجود خلافات سابقة بينهم، واشتراط أحدهم تعديه على المذكور «المعتدى عليه بمقطع الفيديو» بالضرب لإتمام عملية التصالح وأحضروه إلى المحل «مكان الواقعة»، وتعدوا عليه بالضرب على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، وقام أخر بتصوير الواقعة مُستخدمًا هاتفه المحمول المضبوط، واتخاذ الإجراءات القانونية.